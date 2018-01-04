Єврокомісія до кінця року оцінить боротьбу з корупцією головуючої в ЄС Болгарії

Четвер, 04 січня 2018, 16:24

Єврокомісія уважно спостерігає за впровадженням механізмів по боротьбі з корупцією у Болгарії, яка з початку року почала головування в ЄС.

Про це заявила речник Єврокомісії Міна Андрєєва на брифінгу у Брюсселі.

"Що стосується боротьби з корупцією, то я вважаю, що вона є складовою частиною тривалої роботи з Болгарією у рамках механізму співпраці та перевірки. І в доповіді цього механізму в листопаді минулого року Комісія підтвердила своє довгострокове зобов'язання щодо Болгарії в тому, що стосується продовження боротьби проти корупції", - сказала Андрєєва.

За її словами, Єврокомісія надала конкретні рекомендації болгарській стороні і в Болгарії триває відповідний законодавчий процес.

"До кінця 2018 року ми оцінимо прогрес. Тобто ми продовжуємо працювати разом із болгарським урядом щодо питання боротьби проти корупції", - додала вона.

Нагадаємо, 2 січня президент Болгарії Румен Радев наклав вето на законопроект про боротьбу з корупцією, прийнятий парламентом в грудні, заявивши, що законопроект не дозволить ефективно розслідувати корупційні схеми.

Єврокомісія неодноразово дорікала Софії за те, що вона не притягала до відповідальності і не карала корумпованих чиновників.