Поляки розділені в оцінках причини смоленської катастрофи – опитування

Неділя, 07 січня 2018, 11:08

Поляки не мають єдиної думки щодо причин катастрофи 2010 року із літаком президента Леха Качинського.

Про це свідчить результати опитування, проведеного SW Research для газети Rzeczpospolita.

Згідно результатам опитування, 35,8% респондентів вважають, що результатами катастрофи став природний фактор – зіткнення із березою, про що й говориться в офіційному звіті.

Натомість 36,1% поляків не довіряють таким висновкам, а ще 28,1% - не мають думки з цього приводу.

Дослідження відмічає, що у версію природних причин катастрофи найчастіше дотримаються люди віком старше 50 років (42%), особи із початковою та середньою освітою (46%), особи із доходами вищими за 5000 злотих (52%) та громадяни, що мешкають у містах від 200 до 499 тис осіб (44%).

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що Смоленська катастрофа не була випадковістю, і пообіцяв навесні представити звіт експертів. В свою чергу російський президент Володимир Путін під час прес-конференції у грудні минулого року заявив, що на борту Ту-154М вибухів не було, а якби й буи, то виних варто шукати у Варшаві.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.