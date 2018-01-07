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Поляки розділені в оцінках причини смоленської катастрофи – опитування

Неділя, 07 січня 2018, 11:08
Версія для друку Коментарі

Поляки не мають єдиної думки щодо причин катастрофи 2010 року із літаком президента Леха Качинського.

Про це свідчить результати опитування, проведеного SW Research для газети Rzeczpospolita.

Згідно результатам опитування, 35,8% респондентів вважають, що результатами катастрофи став природний фактор – зіткнення із березою, про що й говориться в офіційному звіті.

Натомість 36,1% поляків не довіряють таким висновкам, а ще 28,1% - не мають думки з цього приводу.

Дослідження відмічає, що у версію природних причин катастрофи найчастіше дотримаються люди віком старше 50 років (42%), особи із початковою та середньою освітою (46%), особи із доходами вищими за 5000 злотих (52%) та громадяни, що мешкають у містах від 200 до 499 тис осіб (44%).

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що Смоленська катастрофа не була випадковістю, і пообіцяв навесні представити звіт експертів. В свою чергу російський президент Володимир Путін під час прес-конференції у грудні минулого року заявив, що на борту Ту-154М вибухів не було, а якби й буи, то виних варто шукати у Варшаві. 

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

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