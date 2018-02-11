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Віце-канцлер Австрії назвав Косово частиною Сербії

Неділя, 11 лютого 2018, 17:14
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Віце-канцлер Австрії та лідер ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе всупереч попередній політиці його країни назвав Косово частиною Сербії.

Про це він сказав у інтерв’ю урядовому белградському виданню "Politika" напередодні візиту до Сербії, повідомляє Kronen Zeitung.

"Косово, безсумнівно, є частиною Сербії", - заявив Штрахе, відзначивши, що його партія різко критикувала визнання незалежності Косова Австрією кілька років тому. Втім, за словами Штрахе, це факт, який сьогодні змінити не можна.

На думку віце-канцлера, не правильно тиснути на Сербію щодо визнання Косова Белградом. Водночас він вважає, що Австрія як нейтральна країна могла б відіграти роль посередника у косовсько-сербських переговорах.

Штрахе також наголосив на праві сербів, що живуть на півночі Косово, на "самовизначення або автономію". Для цього потрібні тривалі та складні переговори, додав він.

Нагадаємо, Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, на вимогу Брюсселя повинна налагодити свої стосунки з Косовом. Хоча формально Брюссель не вимагає дипломатичного визнання Косова, Белград до запланованого у 2025 році вступу до ЄС повинен підписати двосторонній сербсько-косовський договір, який дозволяв би Косова вступити до міжнародних організацій, включно з ООН.

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