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Порошенко сказав у Австрії, що закон про Антикорупційний суд скоро схвалять

Понеділок, 12 лютого 2018, 13:56
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Президент Петро Порошенко у Австрії висловив сподівання, що закон про Антикорупційний суд схвалять у найближчі місяці.

Про це він заявив у інтерв’ю австрійському виданню Profil.

Порошенко повідомив, що запропонував законопроект про Антикорупційний суд парламенту і тепер депутати повинні провести відкрите обговорення, щоб "якомога швидше створити прозорий, ефективний та незалежний суд".

"Процес повинен завершитися до кінця цього року. Сподіваюсь, у нас буде закон у найближчі декілька місяців", - заявив президент.

Порошенко також наголосив, що корупція завжди була і залишається головною проблемою України. Саме з цієї причини він і закликав до створення незалежної антикорупційної інфраструктури. До своїх заслуг Порошенко відніс ефективну роботу НАБУ та обов’язкове декларування активів держслужбовців. 

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко закликав Верховну раду почати розгляд поданого ним законопроекту "Про Антикорупційний суд".

Водночас у Венеціанській комісії наголошують, що законопроект необхідно змінити.

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