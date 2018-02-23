У Франції затримали підозрюваного у терактах в Іспанії, де загинули 16 осіб

П'ятниця, 23 лютого 2018, 18:35

Французька прокуратура повідомила про затримання підозрюваного у терактах в Барселоні та Камбрільсі, якому буде висунуто попередні звинувачення.

Про це повідомляє The Associated Press.

У прокуратурі заявили, підозрюваний проходить в рамках розслідування щодо "замаху на вбивство в рамках терористичної кампанії" та "кримінально-терористичної організації".

Як відомо, французькі слідчі почали розслідування у минулому місяці щодо потенційних зв'язків у Франції з організаторами атак у Барселоні та курортному місті Камбрільс, під час яких загинули 16 людей.

Більшість осіб, яких вважають винними, були вбиті в ході зіткнень з поліцією.

У прокуратурі лише повідомили, що чоловік, затриманий 20 лютого у регіоні Тарн, пов'язаний з одним з іспанських підозрюваних.

Повідомляється, що ще двоє осіб, затриманих у Франції 20 лютого, були звільнені.

Нагадаємо, внаслідок наїзду мікроавтобуса у центрі Барселони та ножової атаки в курортному місті Камбрільсі 17 та 18 серпня 2017 року загинули 16 осіб.

У вересні в Іспанії заарештували нового імовірного члена терористичного осередку, який у серпні влаштував теракти у Барселоні та курортному місті Камбрільсі.

Підозрюваний став п’ятим арештованим у рамках розслідування терактів. Троє, включно з останнім затриманим, перебувають під вартою. Ще двох звільнили з ув’язнення, але вони продовжують перебувати під слідством.