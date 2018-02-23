Знайти
АКТУАЛЬНО

США запровадили додаткові жорсткі санкції проти КНДР

Швеція планує подвоїти оборонний бюджет та чисельність армії через дії РФ

Курц дав зрозуміти, що Австрія не збільшить внески в бюджет ЄС

Посол ЄС: якщо ви не бачите реформ в Україні – "ви або ідіоти, або обмежені люди"

ЄС має облишити дискусії про розподіл біженців та зупинити їх на кордонах - Курц

Посол Євросоюзу: вам брешуть про закон "Купуй українське"

У 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС






У Франції затримали підозрюваного у терактах в Іспанії, де загинули 16 осіб

П'ятниця, 23 лютого 2018, 18:35
Версія для друку Коментарі

Французька прокуратура повідомила про затримання підозрюваного у терактах в Барселоні та Камбрільсі, якому буде висунуто попередні звинувачення.

Про це повідомляє The Associated Press.

У прокуратурі заявили, підозрюваний проходить в рамках розслідування щодо "замаху на вбивство в рамках терористичної кампанії" та "кримінально-терористичної організації".

Як відомо, французькі слідчі почали розслідування у минулому місяці щодо потенційних зв'язків у Франції з організаторами атак у Барселоні та курортному місті Камбрільс, під час яких загинули 16 людей.

Більшість осіб, яких вважають винними, були вбиті в ході зіткнень з поліцією.

У прокуратурі лише повідомили, що чоловік, затриманий 20 лютого у регіоні Тарн, пов'язаний з одним з іспанських підозрюваних.

Повідомляється, що ще двоє осіб, затриманих у Франції 20 лютого, були звільнені.

Нагадаємо, внаслідок наїзду мікроавтобуса у центрі Барселони та ножової атаки в курортному місті Камбрільсі 17 та 18 серпня 2017 року загинули 16 осіб.

У вересні в Іспанії заарештували нового імовірного члена терористичного осередку, який у серпні влаштував теракти у Барселоні та курортному місті Камбрільсі.

Підозрюваний став п’ятим арештованим у рамках розслідування терактів. Троє, включно з останнім затриманим, перебувають під вартою. Ще двох звільнили з ув’язнення, але вони продовжують перебувати під слідством.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:54
Більшість держав-членів згодні збільшити внески у бюджет ЄС після Brexit
20:43
Туск: Туреччина має негайно припинити незаконні дії в Егейському морі
20:00
Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів
19:27
Вартість завершення будівництва нового аеропорту Берліна зросла на ще 770 млн євро
19:05
Кіпр засудив турецькі погрози потопити італійське бурове судно
18:35
У Франції затримали підозрюваного у терактах в Іспанії, де загинули 16 осіб
18:13
США запровадили додаткові жорсткі санкції проти КНДР
17:56
США планують відкрити своє посольство в Єрусалимі вже в травні - ЗМІ
17:39
Прем'єрка Британії 2 березня виступить із промовою про відносини з ЄС після Brexit
17:37
Прем’єр Македонії чекає на врегулювання суперечки з назвою вже в кінці березня
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Шемелін, "Астерс"

Перемога Сергія Клюєва в Суді ЄС: чому санкції скасовані та що це змінить для інших екс-посадовців

Суд детально розглянув усі аргументи Клюєва щодо принципової незаконності санкцій – і відхилив їх один за одним... Це рішення навряд чи підриває європейський санкційний режим як такий або створює якісь потужні підстави для масового скасування санкцій...

Юрій Панченко, Європейська правда

Асоціація наполовину: звіт про відставання та успіхи євроінтеграції України

Рівень виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС залишається вкрай низьким. Зокрема, за даними уряду, минулого року вдалося виконати лише 41% запланованої роботи. Такі низькі результати дають скептикам чудовий аргумент, що євроінтеграція насправді не потрібна Україні...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  