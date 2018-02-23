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Во Франции задержали подозреваемого в терактах в Испании, где погибли 16 человек

Пятница, 23 февраля 2018, 18:35
Версия для печати Комментарии

Французская прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в терактах в Барселоне и Камбрильсе, которому будут предъявлены предварительные обвинения.

Об этом сообщает The Associated Press.

В прокуратуре заявили, что подозреваемый проходит в рамках расследования относительно "покушения на убийство в рамках террористической кампании" и "уголовно-террористической организации".

Как известно, французские следователи начали расследование в прошлом месяце относительно потенциальных связей во Франции с организаторами атак в Барселоне и курортном городе Камбрильс, во время которых погибли 16 человек.

Большинство лиц, которых считают виновными, были убиты в ходе столкновений с полицией.

В прокуратуре лишь сообщили, что мужчина, задержанный 20 февраля в регионе Тарн, связанный с одним из испанских подозреваемых.

Сообщается, что еще двое лиц, задержанных во Франции 20 февраля, были освобождены.

Напомним, в результате наезда микроавтобуса в центре Барселоны и ножевой атаки в курортном городе Камбрильсе 17 и 18 августа погибли 16 человек.

В сентябре в Испании арестовали нового возможного члена террористической ячейки, устроившей в августе теракты в Барселоне и курортном городе Камбрильс.

Подозреваемый стал пятым арестованным в рамках расследования терактов. Трое, включая последнего задержанного, находятся под стражей. Еще двух освободили, но они продолжают находиться под следствием.

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