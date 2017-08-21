Виконавця теракту у Барселоні убито

Понеділок, 21 серпня 2017, 19:05

оновлено

Поліція Каталонії підтвердила ліквідацію виконавця теракту у Барселоні під час спецоперації в Субіратсі неподалік каталонської столиці.

"Ми підтверджуємо, що людина, убита в інциденті в Субіратсі - це Юнес Абуякуб, автор терористичної атаки в Барселоні", - ідеться у повідомленні поліції у Twitter.

Confirmem que la persona abatuda a l'incident de #Subirats és Younes Abouyaaqoub, autor de l'atemptat terrorista a #Barcelona — Mossos (@mossos) 21 серпня 2017 р.

Раніше про ліквідацію головного підозрюваного в теракті повідомило видання El Pais із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У понеділок після обіду у муніципалітеті Субіратс помітили людину, схожу на Юнеса Абуякуба, якого вважають водієм фургона, що наїхав на пішоходів у Барселоні. Після цього поліція розпочала там спецоперацію.

Згідно з повідомленням, поліцейські застрелили чоловіка, на якому був "пояс смертника". Згодом з’ясувалося, що пояс виявився муляжем.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.

Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".