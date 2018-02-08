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Нідерланди передали в Суд ЄС справу про права британців після Brexit

Четвер, 08 лютого 2018, 07:57
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Суд в Амстердамі уповноважив Суд ЄС розглянути позов про права громадян Великої Британії після Brexit.

Про це повідомляє BBC.

Суд ЄС має винести рішення стосовно того, чи мають британці право на громадянство ЄС після виходу країни з блоку.

Повідомляється, що справу порушили п'ять британських громадян, які проживають у Нідерландах.

Серед них - Стефан Хейтон, директор американської фірми, який проживає у Нідерландах протягом останніх 24 років.

 Стефан Хейтон та його сім'я (фото із сайту BBC)

Хейтон, будучи у захваті від рішення нідерландського суду, заявив, що це лише "перший крок до ясності про те, що означатиме Brexit для тих, хто має громадянство ЄС".

Після рішення суду британцям, наприклад, може гарантуватися таке право як свобода пересування після виходу Британії з ЄС.

Як відомо, більше мільйона британців живуть у країнах ЄС, серед них близько 42 500 проживають у Нідерландах.

Нагадаємо, 51% громадян Великої Британії тепер підтримують членство в Європейському Союзі, тоді як 41% хочуть залишити європейську спільноту.

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