Посол назвав можливий шлях розблокування комісії Україна-НАТО

П'ятниця, 09 лютого 2018, 18:27

Представник України в НАТО Вадим Пристайко вважає, що внесення до Річної національної програми співробітництва з Альянсом рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту може розблокувати проведення комісії Україна-НАТО.

Про це Пристайко повідомив у коментарі УНІАН.

Відповідаючи на запитання, яким може бути вихід із ситуації з тим, щоб вже у березні могло відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, український дипломат зазначив, що одним з таких рішень може бути внесення до Річної національної програми співробітництва з НАТО рекомендацій Венеціанської Комісії щодо закону про освіту в Україні.

Пристайко повідомив, що на засіданні урядового комітету, яке відбулося 2 лютого, було ухвалено рішення внести в Річну національну програму співробітництва з НАТО рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту.

"Ми вносимо в повному обсязі в Річну національну програму рекомендації Венеціанської комісії, від початку до кінця, а іншим пунктом прописуємо, щоби рекомендувати Угорщині нагадати, що українська сторона відкрита для переговорів з громадами та спеціалістами", - пояснив дипломат логіку можливого вирішення ситуації.

Нагадаємо, попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північноатлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони.

Міністерське засідання КУНу мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу. Однак Угорщина застосувала право вето і заблокувала цю зустріч.