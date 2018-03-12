Прем’єрка Британії публічно звинуватила Росію в отруєнні екс-шпигуна

Понеділок, 12 березня 2018, 19:37

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія "дуже вірогідно" винна у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це вона заявила в понеділок ввечері, виступаючи перед депутатами Палати громад.

"Зараз зрозуміло, що містер Скрипаль та його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку розробляла Росія. Вона є частиною нервово-паралітичних речовин, відомих як "Новичок", - заявила Мей.

"Ґрунтуючись на позитивній ідентифікації цієї хімічної речовини експертами світового рівня в оборонній науково-технічній лабораторії в Портон-Дауні, на нашому знанні, що Росія раніше виготовляла цю речовину, і досі в стані робити це, даних, що Росія здійснює спонсоровані державою вбивства… уряд дійшов висновку, що з великою імовірністю Росія відповідальна за дії проти Сергія та Юлії Скрипалів", - заявила британська прем’єрка.

Тереза Мей попросила Росію пояснити, як військова хімічна зброя потрапила у британське графство Вілтшир. В уряду Британії дві версії: або це пряма дія російської держави, або російський уряд дозволив хімічній зброї потрапити в руки інших людей, втративши контроль.

Мей зазначила, що в середу британський уряд детально розгляне відповідь російській державі.

"Якщо не буде достойної відповіді, ми зробимо висновки про те, що ці дії були незаконним застосуванням сили російської держави протии Об’єднаного Королівства і я повернусь сюди (в Палату громад. – Ред.), щоб доповісти про весь спект заходів, які ми застосуємо у відповідь", - додала вона.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені непритомними в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ-5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.