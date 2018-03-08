Екс-шпигун РФ мав контакти з британцем, пов'язаним із "досьє" на Трампа - ЗМІ

Британське видання The Telegraph повідомляє, що консультант з безпеки, який працював для компанії, що підготувала скандальне досьє на президента США Дональда Трампа, мав тісні контакти з колишнім шпигуном РФ Сергієм Скрипалем.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.
Консультант, ім'я якого видання відмовляється називати, жив поруч зі Скрипалем та знав його протягом деякого часу.
За даними The Telegraph, Скрипаль переїхав до Солсбері у 2010 році, де встановив тісні контакти із консультантом з безпеки, який працював в компанії Крістофера Стіла Orbis Business Intelligence Ltd.
Як відомо, автором компрометуючого досьє на Трампа є колишній співробітник британської розвідки, а нині директор приватної лондонської фірми Orbis Business Intelligence Ltd Крістофер Стіл.
Нагадаємо, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері. Обох, ймовірно, отруїли невідомою речовиною.
Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька залишаються в лікарні у критичному стані.
Як відомо, британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.
Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки була використана нервово-паралітична речовина.