У Берегові вночі побили автомобілі – винятково з угорськими номерами

П'ятниця, 16 березня 2018, 10:05

фото

В ніч на 16 березня у Берегові поруч із спортбазою "Закарпаття" було розбите скло у 9 автомобілях з угорськими номерами.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Об’єктами нападу стали виключно автомобілі з угорськими номерами. Авто з українськими номерами, які були припарковані поруч, залишилися неушкодженими.

Фото Mukachevo.net

Зранку викликані наряди поліції приступили до зборів показів та заяв від постраждалих.

"Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців сьогодні о 6.47 ранку, від мешканця вулиці Шевченка. Заявник повідомив, що вийшов зранку на вулиця, і побачив 7 пошкоджених авто, у яких були розбиті лобові стекла. Наразі на місці працюють правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація", – прокоментували у закарпатській поліції.

Як зазначається, інцидент виглядає як відверта провокація, про які застерігали у ці дні правоохоронці.

Нагадаємо, Національна поліція розкрила два напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді.

27 лютого на підвіконня будівлі було встановлено та підірвано саморобний вибуховий пристрій. За підозрою у підриві затримано трьох українців, одного – в Черкасах, двох – у Кропивницькому.

4 лютого зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі. За підозрою у цьому підпалі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох поляків.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) в Ужгороді є житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ. Він перебуває у розшуку.



