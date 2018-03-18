Посол России в ЕС: британская лаборатория может быть источником яда Скрипаля

Воскресенье, 18 марта 2018, 10:16

Посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что британская научно-исследовательская лаборатория может быть источником происхождения ядовитого вещества, которое применили в Великой Британии против Сергея Скрипачля и его дочери.

Об этом он сказал в комментарии ВВС.

"Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то подобное, вы проверяете его на определенные образцы, которые вы храните в своих лабораториях. И Портон-Даун, как мы теперь все знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединенном Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия, и он на самом деле лишь в восьми милях от Солсбери", - сказал Чижов.

Но, на вопрос, считает ли он лабораторию в Портон-Даун "ответственной" за происхождение вещества, Чижов сказал: "У меня нет доказательств того, чтобы что-то использовалось".

Он добавил, что полностью исключает возможность исчезновения из России каких-либо запасов любого химического оружия.

"Но были определенные специалисты, в том числе некоторые ученые, которые сегодня утверждают, что несут ответственность за создание некоторых веществ, они уехали из России и в настоящее время проживают в Великобритании", - сказал он.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в предположении Чижова о Портон-дауне "нет ни одной унции правды".

"Это лишь еще одна пустая попытка российского государства отвлечь историю от фактов - Россия грубо нарушила свои международные обязательства", - сказал представитель ведомства.