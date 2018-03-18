Найти
АКТУАЛЬНО

Эрдоган: турецкие войска полностью контролируют сирийский город Африн

Порошенко обещает вступление в ЕС через несколько лет, а в НАТО - еще раньше

В США уволили экс-заместителя главы ФБР за 26 часов до выхода на пенсию

Высылка британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу Скрипаля - МИД

Восемь министров иностранных дел написали совместную статью по Крыму

Россия высылает британских дипломатов и вводит другие санкции

В Словакии и в мире продолжаются протесты из-за убийства жуналиста






Посол России в ЕС: британская лаборатория может быть источником яда Скрипаля

Воскресенье, 18 марта 2018, 10:16
Версия для печати Комментарии

Посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что британская научно-исследовательская лаборатория может быть источником происхождения ядовитого вещества, которое применили в Великой Британии против Сергея Скрипачля и его дочери.

Об этом он сказал в комментарии ВВС.

"Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то подобное, вы проверяете его на определенные образцы, которые вы храните в своих лабораториях. И Портон-Даун, как мы теперь все знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединенном Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия, и он на самом деле лишь в восьми милях от Солсбери", - сказал Чижов.

Но, на вопрос, считает ли он лабораторию в Портон-Даун "ответственной" за происхождение вещества, Чижов сказал: "У меня нет доказательств того, чтобы что-то использовалось".

Он добавил, что полностью исключает возможность исчезновения из России каких-либо запасов любого химического оружия.

"Но были определенные специалисты, в том числе некоторые ученые, которые сегодня утверждают, что несут ответственность за создание некоторых веществ, они уехали из России и в настоящее время проживают в Великобритании", - сказал он.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в предположении Чижова о Портон-дауне "нет ни одной унции правды".

"Это лишь еще одна пустая попытка российского государства отвлечь историю от фактов - Россия грубо нарушила свои международные обязательства", - сказал представитель ведомства.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:33
Эрдоган: турецкие войска полностью контролируют сирийский город Африн
10:16
Посол России в ЕС: британская лаборатория может быть источником яда Скрипаля
09:41
Порошенко обещает вступление в ЕС через несколько лет, а в НАТО - еще раньше
17:49
В Швейцарии из-за схода лавины погиб лыжник, еще трое пропали без вести
17:26
В Греции перевернулось авто с мигрантами: 2 погибших, 7 травмированных
17:25
В МИД уточнили информацию о пострадавших в Грузии украинцах
16:37
В США уволили экс-заместителя главы ФБР за 26 часов до выхода на пенсию
15:50
Убийство Глушкова: Полиция Британии проверяет безопасность политических беглецов из РФ
15:27
В Британии рассматривают дальнейшие шаги после решения РФ выслать дипломатов
15:06
Порошенко надеется на поддержку правительства Меркель относительно миротворцев
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Шелест, для Европейской правды

Три круга санкций: насколько серьезным будет британское наказание РФ

Не меньше, чем само преступление, которое было признано нападением на суверенитет Британии, официальный Лондон поразила последовавшая за этим наглость РФ. Как уже заявил министр иностранных дел Королевства Борис Джонсон, создается впечатление, что россияне одновременно отмежевываются от покушения и гордятся им.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Месть до Венеции доведет: Порошенко и ВР создают новую проблему в отношениях с Европой

Киеву достаточно просто затянуть время: следующая пленарная неделя будет последней перед тем, как истечет срок подачи деклараций. Это создаст для Украины и лично для Порошенко ряд проблем в отношениях с Евросоюзом и США. Хотя у Киева есть аргумент в свою пользу...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  