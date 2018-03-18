Швеція і Чехія відкинули заяву МЗС РФ про розробку речовини "Новічок"

Неділя, 18 березня 2018, 11:34

Стокгольм відкидає заяви офіційного представника МЗС РФ про те, що Швеція могла бути джерелом отруйної речовини "Новічок", використаної для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це в Twitter написала глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом.

"Повністю відкидаємо неприйнятні і необґрунтовані звинувачення представника російського МЗС, що нервово-паралітичний агент, використаний в Солсбері, міг бути шведського походження. Росія натомість повинна відповісти на питання Велико Британії", - написала Вальстрьом.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 17 березня 2018 р.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова раніше назвала низку країн, які могли бути джерелом речовини "Новічок". За її словами, в цих країнах з кінця 90-х років велися дослідження з цієї тематики. Крім Швеції, в список потрапили Словаччина, Чехія, США і сама Велика Британія.

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький назвав слова російської сторони "стандартною маніпуляцією".

"Відкидаємо заяви про походження "Новічка", які нічим не обґрунтовані. Це стандартний спосіб маніпулювати інформацією в публічному просторі, коли дуже спекулятивна заява вкидається без будь-яких доказів", - написав Стропніцький.

1/2 Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato informace se poprvé objevila již.. — Martin Stropnický (@stropnickym) 17 березня 2018 р.

Він додав, що вперше повідомлення про чеське походження "Новічка" з'явилися на "сервері дезінформації Sputnik".

Нагадаємо, посол Росії в ЄС Володимир Чижов заявив, що джерелом походження отруйної речовини може бути британська науково-дослідна лабораторія.

Як відомо, Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".