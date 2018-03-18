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Швеція і Чехія відкинули заяву МЗС РФ про розробку речовини "Новічок"

Неділя, 18 березня 2018, 11:34
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Стокгольм відкидає заяви офіційного представника МЗС РФ про те, що Швеція могла бути джерелом отруйної речовини "Новічок", використаної для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це в Twitter написала глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом.

"Повністю відкидаємо неприйнятні і необґрунтовані звинувачення представника російського МЗС, що нервово-паралітичний агент, використаний в Солсбері, міг бути шведського походження. Росія натомість повинна відповісти на питання Велико Британії", - написала Вальстрьом.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова раніше назвала низку країн, які могли бути джерелом речовини "Новічок". За її словами, в цих країнах з кінця 90-х років велися дослідження з цієї тематики. Крім Швеції, в список потрапили Словаччина, Чехія, США і сама Велика Британія.

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький назвав слова російської сторони "стандартною маніпуляцією".

"Відкидаємо заяви про походження "Новічка", які нічим не обґрунтовані. Це стандартний спосіб маніпулювати інформацією в публічному просторі, коли дуже спекулятивна заява вкидається без будь-яких доказів", - написав Стропніцький.

Він додав, що вперше повідомлення про чеське походження "Новічка" з'явилися на "сервері дезінформації Sputnik".

Нагадаємо, посол Росії в ЄС Володимир Чижов заявив, що джерелом походження отруйної речовини може бути британська науково-дослідна лабораторія.

Як відомо, Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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