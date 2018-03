Швеція і Чехія відкинули заяву МЗС РФ про розробку речовини "Новічок"

Стокгольм відкидає заяви офіційного представника МЗС РФ про те, що Швеція могла бути джерелом отруйної речовини "Новічок", використаної для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це в Twitter написала глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом.

"Повністю відкидаємо неприйнятні і необґрунтовані звинувачення представника російського МЗС, що нервово-паралітичний агент, використаний в Солсбері, міг бути шведського походження. Росія натомість повинна відповісти на питання Велико Британії", - написала Вальстрьом.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead.