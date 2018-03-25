У Туреччині пройшли успішні випробування балістичних ракет

Неділя, 25 березня 2018, 16:22

У Туреччині пройшли успішні випробування перших балістичних ракет вітчизняної розробки GÖKDOĞAN і BOZDOĞAN.

Про це повідомляє державне агентство Anadolu.

Ракети спільної розробки фахівців Ради з науково-технічних досліджень Туреччини (TÜBITAK) і Науково-дослідного інституту оборонної промисловості (SAGE), були вперше представлені на ХІІІ Міжнародній виставці продукції оборонної промисловості (IDEF-2017) в Стамбулі.

Тестові запуски ракет були проведені з військового полігону в Синопі. Фахівці оцінили можливості двигуна ракети після відключення системи наведення.

Згідно з програмою випробувань, в останньому кварталі 2018 року буде проведений пуск ракет з наземної установки з метою ураження рухомих цілей, а також пуск з літака.

GÖKDOĞAN – ракета малого і середнього радіусу дії, тоді ракети BOZDOĞAN здатні вражати цілі на великих відстанях.

Проект розробки ракет GÖKDOĞAN і BOZDOĞAN планується завершити до 2020 року. Після цього почнеться серійне виробництво ракет.