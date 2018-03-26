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ЄС чекає на скасування е-декларацій активістів, хоч термін для цього вже минув

Понеділок, 26 березня 2018, 11:53
Версія для друку Коментарі

Попри те, що минулого тижня минув крайній термін перегляду закону про е-декларації антикорупційних активістів, Євросоюз все одно чекає від України скасування даної вимоги.

Про це йдеться у коментарі представництва ЄС в Україні, наданому у відповідь на запит "Європейської правди".

При цьому в ЄС не уточнили, на кого вони покладають відповідальність за ситуацію, що склалася, їхній заклик адресований "українській владі" в цілому.

"Євросоюз і надалі очікує, що українська влада скасує поправки (ухвалені у 2017 році), які розширюють коло тих, на кого поширюється зобов’язання подавати е-декларації, з офіційних осіб на представників громадянського суспільства.

Ми розраховуємо, що Україна приведе (власне законодавство) у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи", - пояснили у представництві.

В дипмісії зауважили, що вважають поточні зобов’язання неприпустимим втручанням у роботу ГО.

"Громадянське суспільство повинно мати можливість працювати без надмірних перешкод та втручання", - йдеться у коментарі представництва.

Як відомо, за чинним законодавством 1 квітня настане крайній термін внесення даних про майно та доходи всіх підрядників антикорупційних організацій до реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Для тих, хто не виконає цю вимогу, передбачена кримінальна відповідальність. Міжнародні партнери України протягом останнього року вимагають у Києва скасувати цю норму, однак відповідний законопроект не набрав голосів у парламенті.

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