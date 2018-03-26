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ЕС ждет отмены е-деклараций активистов, хотя срок для этого уже истек

Понедельник, 26 марта 2018, 11:53
Версия для печати Комментарии

Несмотря на то, что на прошлой неделе прошел крайний срок пересмотра закона о е-декларациях антикоррупционных активистов, Евросоюз все равно ждет от Украины отмены данного требования.

Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине, предоставленном в ответ на запрос "Европейской правды".

При этом в ЕС не уточнили, на кого они возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию, их призыв адресован "украинской власти" в целом.

"Евросоюз и в дальнейшем ожидает, что украинская власть отменит поправки (принятые в 2017 году), которые расширяют круг тех, на кого распространяется обязательство подавать е-декларации, с официальных лиц на представителей гражданского общества.

Мы рассчитываем, что Украина приведет (собственное законодательство) в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы", - пояснили в представительстве.

В дипмиссии отметили, что считают текущие обязательства недопустимым вмешательством в работу ГО.

"Гражданское общество должно иметь возможность работать без чрезмерных препятствий и вмешательства", - говорится в комментарии представительства.

Как известно, по действующему законодательству 1 апреля наступит крайний срок внесения данных об имуществе и доходах всех подрядчиков антикоррупционных организаций в реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Для тех, кто не выполнит это требование, предусмотрена уголовная ответственность. Международные партнеры Украины в течение последнего года требуют у Киева отменить эту норму, однако соответствующий законопроект не набрал голосов в парламенте.

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