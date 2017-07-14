Найти

Дежавю для ЕС: почему Брюссель не пойдет на компромисс по пошлине на металлолом

Юрий Панченко, Европейская правда _ Пятница, 14 июля 2017, 15:45
Версия для печати Комментарии

У четвер 13 липня Верховна рада внесла поправки в закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку". Тим самим Рада створила всі передумовви для нового гучного конфлкту з ЄС. Тепер вже остаточно. 

Прийняті поправки враховують пропозиції президента Петра Порошенка, скорочуючи час дії підвищених мит із 2 років до одного.

Все це дуже добре, якщо "забути" одну маленьку дрібничку – ЄС категорично не влаштовує продовження дії підвищених мит. Хоч на один рік, хоч на два.

Про це раніше говорилося у зверненні до депутатів Представництва ЄС в Україні. У четверг на незмінності позиції ЄС наголосив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, нагадавши, що відмова від підвищених мит – одна з умов отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.

"Ми вважаємо, що сторони, які підписали угоду з ЄС, повинні її виконувати. ЄС виконав всі норми, що прописані у тексті Угоди про асоціацію. Більш того - виділив Україні додаткові квоти у вигляді автономних преференцій. Зі свого боку, ми очікуємо, що Україна буде проводити таку ж сумлінну політику", - заявив він.

Домбровскіс наголошує – раніше ЄС отримав від України чітке зобов'язання, що це мито продовжене не буде.

Варто нагадати, що підвищення мит на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну було введене ще минулого року. Початково дію мита пропонувалося встановити на 3 роки.

Тоді масштабного конфлікту вдалося уникнути лише завдяки президентському вето (все як зараз). Втім, із нинішньою ситуацією є принципова різниця – тоді з ЄС було погоджено компроміс, про який і говорив Домбровскіс.

Наразі такого компромісу немає, більш того – ЄС показує, що не готовий йти на подальші поступки.

Декілька днів тому на "ЄвроПравді" вийшла колонка із позицією з цього питання вітчизняної металургійної галузі. Їх ключовий аргумент – у ЄС немає особистої зацікавленості в українському металобрухті (левова його частка експортується до Туреччини). А відповідно – ЄС тримається за цю норму лише із принципу "раз така норма є, то її треба дотримуватися".

Втім, ЄС вже йшов назустріч Україні – у тому числі рік тому, погодивши однорічне введення підвищених мит.

А ще – в умови третього траншу макрофінансової допомоги ЄС включено ще один конфліктний пункт- відміну мораторію на експорт необробленої деревини. "Хочу нагадати, що вимога вирішити проблему з мораторієм на експорт деревини не зникла - ми перенесли її з умов для другого траншу на третій", - нагадав Домбровскіс.

Однак наразі в уряді та у Раді навіть не готові обговорювати можливості відміни цього мораторію.

Готовність Брюсселю до поступок, здається зіграла злий жарт – українські урядовці звикли до них і тепер вважають, що так може тривати безкінечно.

Але здається, ЄС вже стомився бути легковажним дурником, якому постійно вішають на вуха локшину.

А відповідно - вірогідність конфлікту з ЄС суттєво збільшується.

До того ж, чим ближче до виборчого 2019 року – тим менше шансів на реалізацію непопулярних заходів. А проблеми із металобрухтом та деревиною вже настільки взяті в роботу популістами, що будь-яка спроба знайти їм альтернативу приречена на гучний скандал та втрату рейтингів.

З іншого боку, ближче до осені тиск на гривню має посилитися. У такій ситуації додаткова допомога від ЄС буде явно не зайвою.

У ситуації, що склалася, уряду залишається знову та знову "шантажувати" ЄС, погрожуючи дестабілізацією ситуації у країні та приходом до влади популістів. Однак чи готовий ЄС до чергового навішування локшини? 

 

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора

ЧИТАЙ ТАКЖЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:36
МИД выясняет информацию об убийстве украинцев в Хургаде
17:28
В результате нападения в Египте погибли двое украинцев - СМИ
17:18
фото
В Хургаде неизвестный напал с ножом на туристов в отеле, 7 раненых
17:09
В Лондоне задержали двух подростков по подозрению в пяти нападениях с кислотой
16:53
видео
Трамп отличился сомнительным комплиментом жене Макрона
16:22
Италия предлагает Ливии инвестиции в 40 млн. евро для сдерживания мигрантов
15:51
Макрон и Трамп договорились создать "дорожную карту" для Сирии
15:45
фото
В Таллине будут курсировать бесплатные беспилотные автобусы
15:12
Мафия организовала лесные пожары на склонах Везувия, использовав кошек
15:04
Друг Путина выступит дирижером на концерте ко Дню взятия Бастилии
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, Павел Климкин, для Европейской правды

Новый этап отношений с ЕС: что должна делать Украина после ратификации Ассоциации

Можно долго ждать сигналов и обещаний членства от ЕС. А можно внедрять Соглашение. Показать системность своих намерений. И превратить вопрос дальнейшей интеграции с ЕС на абсолютно практический и прагматический. Тогда обоюдно выгодная формула интеграции найдется почти сама собой (укр.).

Наталья Ищенко, для Европейской правды

"Мини-Югославия": что ЕС готов предложить Балканам вместо членства

"Мини-Югославия" - так "региональное экономическое пространство" на Западных Балканах уже успели "окрестить" медиа. ЕС нечем заменить европерспективу для Балкан, и в условиях, когда в реальности членство невозможно, Европа вынуждена придумывать и финансировать "подготовительные" проекты (рус.).



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Юрий Панченко, Европейская правда

Дежавю для ЕС: почему Брюссель не пойдет на компромисс по пошлине на металлолом

Готовность Брюсселя к уступкам, кажется, сыграла злую шутку - украинские чиновники привыкли к ним и теперь считают, что так может продолжаться бесконечно. Но кажется, ЕС уже устал быть легкомысленным дурачком, которому постоянно вешают лапшу на уши (укр.).

Йонет Джан Тезель, посол Турции в Украине

Год спустя попытки переворота: что ждет Турцию и Евросоюз

Многие в Европе не придерживались тех ценностей, которым Евросоюз помог укорениться в Турции. Для восстановления морального доверия к ЕС в Турции нужны сотрудничество и сопереживание. Турция готова пройти свою часть этого пути...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  