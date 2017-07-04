Сербия ломает скрепы: обеспечит ли новое правительство гарантии членства в ЕС

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 04 июля 2017, 09:33

Фото nspm.rs

На прошлой неделе Сербия наконец получила новое правительство. Нынешнее назначение стало особенным.

Впервые в истории страны правительство возглавила женщина. Более того, впервые в истории всей Восточной Европы премьером стала открытая представительница ЛГБТ. Но и это еще не все! Если добавить, что у Аны Брнабич – хорватское корни, становится понятно, насколько необычен этот выбор для православной, консервативной Сербии, которая не так давно вела с Хорватией войну.

Несмотря на это, утверждение нового правительства Скупщиной произошло без каких-либо осложнений. Ожидаемо против голосовали представители ультраправых сих, в то время как представители коалиции, которые накануне не жалели оскорблений в адрес кандидата в премьеры, в момент голосования "вдруг" изменили свое мнение и дисциплинированно одобрили новое правительство.

В дополнение стоит отметить позицию – а точнее, ее отсутствие – Сербской православной церкви.

Хотя до сих пор носители "духовных скреп" российского образца не уклонялись от политических заявлений.

Представители СПЦ неоднократно высказывались о бездуховном Западе и необходимости спасать общественную мораль страны, а три года назад даже объясняли наводнения на Балканах... победой Кончиты Вурст на "Евровидении".

Но тут представители церкви решили промолчать.

Такую позицию связывают с тем, что кандидатуру Брнабич выдвинул новоизбранный президент страны Вучич. А потому ее избрание с самого начала считалось делом решенным. А зачем портить отношения с президентом, да еще и с будущим премьер-министром ...

Ана Брнабич

Но почему сербский президент пошел на такой шаг? В первую очередь им руководила обычная политическая целесообразность.

Стоит вспомнить недавнюю историю. Бывший премьер-министр и председатель правящей Сербской прогрессивной партии Вучич пошел в президенты не от хорошей жизни. Ведь в Сербии у премьера больше полномочий, чем у президента. По крайней мере, официально.

Предшественник Вучича, президент Томислав Николич, в этом году завершал только первую каденцию и имел все возможности баллотироваться во второй раз, но рейтинги не позволяли ему надеяться на победу. Ни у кого из провластной команды также не было гарантий победы.

А отдавать важную (хотя и не главную) должность в стране оппозиции очень не хотелось.

В сложившейся ситуации задачей №1 для нового президента было провести на премьерский пост технического кандидата без политических амбиций. Ана Брнабич, учитывая особенности ее биографии, оказалась едва ли не идеальным кандидатом.

Дополнительный бонус: нового премьера очень положительно воспринимают на Западе. Учеба в США и Великобритании, работа в Агентстве США по международному развитию – все это будет помогать премьеру легче находить общий язык с ЕС, чем ее предшественникам.

Более того, последние события показывают, что Вучич намерен в полной мере использовать положительный эффект, сформировавшийся в ЕС после избрания нового премьера. 3 июля, посетив Брюссель вместе с главой МИД, Вучич заявил, что обратился к высокому представителю ЕС Федерике Могерини, "попросив назвать точную дату, когда мы можем стать членами Европейского Союза, чтобы не быть, как гуси в тумане".

Российские СМИ уже успели заявить о "кидке Вучича".

Нового сербского президента в РФ считали "своим": за несколько дней до президентских выборов он прилетал в Москву, чтобы заручиться поддержкой Владимира Путина. Но прошло три месяца со дня выборов – и он назначил премьер-министром кандидатку, которую многие считают откровенно антироссийской.

Присяга нового правительства

Но остается открытым вопрос: действительно ли Сербия выбрала западный вектор?

Формально она уже давно находится на пути в ЕС, имеет статус кандидата. Но переговоры с Евросоюзом об условиях членства часто были похожи на ритуальные танцы. А Вучича-премьера обвиняли в попытке имитации евроинтеграции.

Изменится ли ситуация при новом правительстве?

Первые шаги выглядят обнадеживающими. Например – создание министерства евроинтеграции.

Впрочем, новый премьер уже заявила, что не будет заниматься внешней политикой.

А вот во внешнеполитических вопросах она планирует "довериться президенту и главе МИД". Последнее, кстати, возглавляет Ивица Дачич, известный пророссийскими настроениями. В частности, он один из ключевых лоббистов Гуманитарного центра в городе Ниш. Несмотря на "мирное" название, этот центр оборудован военным аэродромом и оснащен техникой двойного назначения. А потому уже давно рассматривается как российская "гибридная" военная база на Балканах.

Стоит также упомянуть нового министра обороны Александара Вулина, чье назначение, как утверждают сербские СМИ, вызвало неофициальные протесты западных стран.

В конце концов, сама Ана Брнабич уже успела заявить, что новое правительство, как и предыдущее, не планирует вводить санкции против РФ, хотя к этому Сербию неоднократно призывал Евросоюз.

Впрочем, несмотря на эти "нюансы", Сербия получила шанс изменить свое будущее. Брнабич уже объявила курс на реформы, назвав три приоритета: реформу образования и местного самоуправления, а также полную "цифровизацию" всех правительственных услуг.

Назначение правительства Аны Брнабич стало сигналом для ЕС – Белград готов к реальной интеграции, хотя и ожидает дополнительных гарантий.

Правда, идеологический конфликт, заложенный в новом правительстве, еще может выйти наружу. И тогда Белграду придется делать выбор. Имитировать евроинтеграцию будет гораздо сложнее – и это ключевой результат назначения нового правительства Сербии.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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