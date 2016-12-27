Теракт в Берлине: поляк в кабине грузовика был застрелен в голову к трагедии

Вторник, 27 декабря 2016, 10:12

Польский водитель оказался на пассажирском сидении грузовика, совершившего наезд на людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, наиболее вероятно, был застрелен в голову за несколько часов до трагедии.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание Bild.

"Вскрытие показало, что Лукаш Урбан был застрелен выстрелом в голову между 15:30 и 17:30 по местному времени в день нападения грузовика на берлинский рождественская ярмарка", – говорится в сообщении.

В сообщение отмечается, патологоанатомическое исследование показало, что 37-летний поляк подвергся значительной потери крови, когда его застрелили и зарезали.

Однако Bild отмечает, что поляк все же мог быть живым в тот момент, когда подозреваемый Анис Амри направил 40-тонный грузовик на рождественскую ярмарку 19 декабря, когда погибли 12 человек.

"Врачи сообщили, что Урбан мог быть в сознании и находился на пассажирском сидении во время нападения. Следователи считают, что он, возможно, схватил руль во время атаки, чтобы изменить направление грузовики и предотвратить еще большим жертвам", - отмечает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что петиция с призывом к немецкой власти наградить поляка высшей наградой Германии по состоянию на утро вторника подписали уже более 37 000 человек.

В обращении к президент Германии Йоахима Гаука речь идет о том, чтобы наградить Урбана Федеральным крестом "За заслуги".

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

По подозрению в причастности к теракту полиция разыскивала гражданина Туниса.

Подозреваемый Анис Амри был убит в пригороде итальянского города Милан в пятницу, 23 декабря.