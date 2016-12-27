Найти
АКТУАЛЬНО

Меркель остается самым популярным политиком Германии – опрос

Во французском городе Бокер в честь Brexit назвали улицу

Новым послом РФ в Турции может стать Бабич, которого не утвердила Украина – СМИ

Сенат Нидерландов рассмотрит ассоциацию Украина-ЕС после 15 марта - МИД

В Британии пара сожгла дом, вспоминая традицию с настоящими свечами на елке

В Сараево ввели ограничение на движение авто для уменьшения загрязнения воздуха




Теракт в Берлине: поляк в кабине грузовика был застрелен в голову к трагедии

Вторник, 27 декабря 2016, 10:12
Версия для печати Комментарии

Польский водитель оказался на пассажирском сидении грузовика, совершившего наезд на людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, наиболее вероятно, был застрелен в голову за несколько часов до трагедии.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание Bild.

"Вскрытие показало, что Лукаш Урбан был застрелен выстрелом в голову между 15:30 и 17:30 по местному времени в день нападения грузовика на берлинский рождественская ярмарка", – говорится в сообщении.

В сообщение отмечается, патологоанатомическое исследование показало, что 37-летний поляк подвергся значительной потери крови, когда его застрелили и зарезали.

Однако Bild отмечает, что поляк все же мог быть живым в тот момент, когда подозреваемый Анис Амри направил 40-тонный грузовик на рождественскую ярмарку 19 декабря, когда погибли 12 человек.

"Врачи сообщили, что Урбан мог быть в сознании и находился на пассажирском сидении во время нападения. Следователи считают, что он, возможно, схватил руль во время атаки, чтобы изменить направление грузовики и предотвратить еще большим жертвам", - отмечает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что петиция с призывом к немецкой власти наградить поляка высшей наградой Германии по состоянию на утро вторника подписали уже более 37 000 человек.

В обращении к президент Германии Йоахима Гаука речь идет о том, чтобы наградить Урбана Федеральным крестом "За заслуги".

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

По подозрению в причастности к теракту полиция разыскивала гражданина Туниса.

Подозреваемый Анис Амри был убит в пригороде итальянского города Милан в пятницу, 23 декабря. 

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:03
Минские соглашения не будут выполнены – глава МИД Польши
11:48
В Кремле опровергли информацию о назначении Бабича послом в Турции
11:22
Штайнмайер не видит альтернативы Минским договоренностям
10:51
Посол ЕС надеется на безвиз и ратификацию ассоциации в первой половине 2017 года
10:42
Президент Молдовы отправил в отставку министра обороны-сторонника НАТО
10:15
Меркель остается самым популярным политиком Германии – опрос
10:12
Теракт в Берлине: поляк в кабине грузовика был застрелен в голову к трагедии
10:00
Полиция Бельгии за два года предотвратила шесть терактов
09:45
Командующий войсками коалиции дал два года на ликвидацию ИГИЛ
09:43
Европарламент рассматривает увеличение торговых преференций для Украины – МИД
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Дипломатический скандал с Израилем: почему Киев не мог проголосовать иначе

МИД знал о подготовке визита Гройсмана в Израиль и о том, насколько болезненной станет принятая резолюция для этой страны. Проинформировали ли аппарат премьера об этой угрозе? Если нет, то это – откровенный провал. Еще больше вопросов есть к протокольной службе премьера...

Алексей Семений, для Института мировой политики

Безопасность переходного периода. Как с ограниченными ресурсами противостоять агрессии

Украине нужна новая модель безопасности, которая гарантирует способность сломить волю противника к продолжению дальнейшей агрессии. Ключевой момент – у страны крайне мало ресурсов. Это тоже должно найти отражение в стратегии безопасности (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы?
   Яндекс.Метрика
  