Теракт в Берлине: в Тунисе задержали родственника подозреваемого и еще двух человек

Суббота, 24 декабря 2016, 14:42

Тунисские силы безопасности задержали племянника Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине, который был застрелен в Италии, и еще двух человек.

Об этом сообщает BBC.

В Министерстве внутренних дел Туниса сообщили, что трое человек, в возрасте от 18 до 27 лет, были членами "террористической ячейки".

Среди задержанных - племянник Аниса Амри, которого считают исполнителем теракта на ярмарке в Берлине и который был застрелен в Италии.

Задержание трех человек произошло в пятницу, 23 декабря.

Напомним, 23 декабря министр внутренних дел Италии Марко Миннити подтвердил, что в пригороде Милана застрелили гражданина Туниса Аниса Амри, которого считают исполнителем теракта на ярмарке в Берлине.

В результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.