Крымские вина, незаконно представленные от имени РФ, арестовали в Италии, говорит Аксенов

Вторник, 11 апреля 2017, 14:03

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что партия вин, произведенных в аннексированном Крыму, была арестована на международной винодельческой выставке Vanitaly в итальянской Вероне.

Об этом он заявил журналистам, передает российское агентство ТАСС.

"Поехали на выставку производители крымского вина, ряд крымских предприятий - в Верону, в Италию. Итальянская полиция вчера непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию на выставке", - сказал он.

По его словам, он "не знает причины принятия такого решения", а российский МИД сейчас активно занимается этим вопросом.

Напомним, накануне на выставке Vanitaly россияне на своем стенде продвигали ворованные вина из оккупированной территории.

Впоследствии россиян заставили убрать со своего стенда ворованные вина из аннексированного Крыма.

На фото - российский стенд без краденых крымских вин (фото Алексей Любецкий)

По словам спикера МИД Украины Марьяны Бецы, МИД направило ноты итальянской стороне и обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма.

Кроме того, один из участников выставки, Алексей Любецкий, сообщил о нарушении россиян в финансовую полицию Италии.

Как известно, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.