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Экс-президент ПАСЕ: в руководстве ассамблеи произошел переворот из-за коррупции

Понедельник, 24 апреля 2017, 14:56
Версия для печати Комментарии

Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер отмечает, что представители руководства ПАСЕ блокируют создание механизма расследования случаев коррупции.

Об этом она заявила на дискуссии о случаях коррупции на полях заседания ассамблеи.

Она сообщила, что 9 марта в Мадриде на закрытой встрече руководящих органов ассамблеи их представители превысили полномочия и заблокировали расследование коррупции.

"Мы приняли решение и поручили Бюро создать внешний орган (который занимался бы оценкой действий депутатов. – ЕП). Но они отвергли это решение и начали рассматривать другие варианты", - рассказала она.

Брассер подчеркнула, что о событиях на заседаниях президентского комитета и Бюро знает ограниченное количество людей, эти данные не разглашались.

"Это был институциональный переворот. Они сказали генсеку ассамблеи (Войцеху Савицкому) покинуть комнату, но генеральный секретарь является членом президентского комитета!" - возмутилась она.

Подробнее о ситуации, сложившейся в ПАСЕ, читайте в публикации "Европейской правды" "Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы".

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