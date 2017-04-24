Во Франции посчитали 100% бюллетеней, Макрон набрал 24,01% голосов

Перспектива войти в историю премьером, выведшим Британию из ЕС на выгодных условиях, - немалый соблазн. Однако Мэй рискует стать премьер-министром, допустившим развал трехсотлетней унии с Шотландией. И с этим экзистенциальным страхом ей предстоит жить следующие пять лет.

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

В ПАСЕ звучат обвинения в многолетней коррупции, к которой может быть причастно немало представителей руководства ассамблеи. Сначала речь шла только об "азербайджанской истории", но теперь в ней все чаще возникают точки соприкосновения с украинско-российским конфликтом...