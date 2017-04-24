Во Франции посчитали 100% бюллетеней, Макрон набрал 24,01% голосов

Во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей.
Результаты были опубликованы Министерством внутренних дел страны, сообщает Le Figaro.
На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.
Сообщается, что явка избирателей составила 77.77% (по сравнению с 80.42% в 2012 году).
Ранее сообщалось, что лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.
Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей.
Напомним, Фийон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру Макрона.