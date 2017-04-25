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Президент ПАСЕ намекает, что может уйти в отставку в пятницу

Вторник, 25 апреля 2017, 14:15
Версия для печати Комментарии

В Страсбурге начались чрезвычайные слушания относительно поездки президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта в Сирию.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды"

Аграмунт не предоставил детальных объяснений, заявив, что уже сказал достаточно, но заявил, что допускает изменение своего статуса в ПАСЕ.

"В пятницу я перейду к обсуждению своего статуса", - заявил он.

Аграмунт отдельно заявил, что просит прощения за свои действия. Вместе с тем, он отказался отвечать на конкретный вопрос о том, допустимо ли его дальнейшее пребывание на посту президента ПАСЕ.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник в ПАСЕ официально потребовали отставки Аграмунта из-за его поездки в Сирию с русскими.

После открытого конфликта, во время которого работа ассамблеи была заблокирована, Аграмунт временно отказался от председательства в ПАСЕ.

Представители украинской делегации говорят, что планируют заставить Аграмунта "добровольно" подать в отставку.

Напомним, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о создании независимого органа, который должен расследовать обвинения в коррупции, выдвинутые в адрес нескольких топ-чиновников ПАСЕ, включая президента Педро Аграмунта.

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