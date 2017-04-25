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Президент ПАСЕ согласился уйти в отставку при выполнении одного условия

Вторник, 25 апреля 2017, 19:02
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Президент ПАСЕ Педро Аграмунт официально объявит о своей отставке только после завершения визита короля Испании в ПАСЕ, а само заявление о сложении с себя полномочия он подаст аж 29 мая.

Об этом говорится в статье "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки" на сайте Европейской Правды.

Сообщается, что президент ПАСЕ готов оставить свою должность, однако при условии, что ему позволят оставаться на посту президента на время выступления 27 апреля испанского короля Филиппа VI в пленарной зале.

Руководители политических групп пообещали выполнить это условие в обмен на добровольную отставку.

"Итак, схема отставки будет такой: Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи.

Далее он проводит короля на родину, а после закрытия сессии – придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке", - говорится в статье.

Однако, еще в течение месяца эта отставка не будет оформлена документально.

Письменное заявление о том, что Аграмунт слагает с себя полномочия президента, он принесет с собой на встречу президентского комитета и Бюро ПАСЕ, которая состоится 29 мая в Праге.

А уже на следующем Бюро, в конце июня, ассамблея будет иметь возможность избрать нового президента.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 24 апреля, в ПАСЕ официально потребовали отставки Аграмунта из-за его поездки в Сирию с русскими.

После открытого конфликта, во время которого работа ассамблеи была заблокирована, Аграмунт временно отказался от председательства в ПАСЕ.

Представители украинской делегации заявили, что планируют заставить Аграмунта "добровольно" подать в отставку.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

О деталях договоренности, согласно которой Педро Аграмунт согласился покинуть пост, читайте в статье на сайте Европейской Правды "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки".

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