Депутат, который ездил с Аграмунтом до Асада, хочет остаться докладчиком по Украине

Испанский депутат и докладчиком ПАСЕ относительно Украины Жорди Шуклу, который ездил вместе с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом в Сирию, хочет в дальнейшем остаться докладчиком ПАСЕ по Украине.
Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".
Отметим, что несколько депутатов уже призывали к его отставке.
"Я говорил с Владимиром Арьевым, который возглавляет украинскую делегацию, и мы договорились о следующем. Я провожу встречи с украинской делегацией, мы общаемся, и за ними остается решение – можно ли говорить о том, что я остаюсь докладчиком.
Также мне надо встретиться с представителями украинского правительства и проверить, нет ли контроверсионности и могу ли я приложить усилия к тому, чтобы улучшить отношения между Советом Европы и Украиной.", - сказал он.
Шуклу сообщил, что в первую неделю июня он посетит Украину в качестве содокладчика.
"Мне есть что им сказать. Понимаете, я узнал очень много о своей поездки в Сирию. И главное – я узнал много о способности России манипулировать и спекулировать.
И хотя сейчас немало украинских депутатов действительно злы на меня, со временем они поймут, что есть и другое мнение относительно этого визита в Сирию", - сказал он.
По его словам, все эти события лишь усилили его сопереживание с украинцами в связи с тем, что происходит на оккупированных Россией территориях на Востоке Украины.
"Сейчас я понимаю, что русские манипулировали мной во время этого визита", - сказа он.
Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.
После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.
После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился оставить пост.
Подробнее читайте в интервью на сайте Европейской правды: "Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: Россияне манипулировали мной во время визита".