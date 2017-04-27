Депутат, который ездил с Аграмунтом до Асада, хочет остаться докладчиком по Украине

Четверг, 27 апреля 2017, 20:40

Испанский депутат и докладчиком ПАСЕ относительно Украины Жорди Шуклу, который ездил вместе с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом в Сирию, хочет в дальнейшем остаться докладчиком ПАСЕ по Украине.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Отметим, что несколько депутатов уже призывали к его отставке.

"Я говорил с Владимиром Арьевым, который возглавляет украинскую делегацию, и мы договорились о следующем. Я провожу встречи с украинской делегацией, мы общаемся, и за ними остается решение – можно ли говорить о том, что я остаюсь докладчиком.

Также мне надо встретиться с представителями украинского правительства и проверить, нет ли контроверсионности и могу ли я приложить усилия к тому, чтобы улучшить отношения между Советом Европы и Украиной.", - сказал он.

Шуклу сообщил, что в первую неделю июня он посетит Украину в качестве содокладчика.

"Мне есть что им сказать. Понимаете, я узнал очень много о своей поездки в Сирию. И главное – я узнал много о способности России манипулировать и спекулировать.

И хотя сейчас немало украинских депутатов действительно злы на меня, со временем они поймут, что есть и другое мнение относительно этого визита в Сирию", - сказал он.

По его словам, все эти события лишь усилили его сопереживание с украинцами в связи с тем, что происходит на оккупированных Россией территориях на Востоке Украины.

"Сейчас я понимаю, что русские манипулировали мной во время этого визита", - сказа он.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился оставить пост.

Подробнее читайте в интервью на сайте Европейской правды: "Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: Россияне манипулировали мной во время визита".