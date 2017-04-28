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Бюро ПАСЕ выразило недоверие скандальному президенту Аграмунту

Пятница, 28 апреля 2017, 11:06
Версия для печати Комментарии

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие президенту Ассамблеи Педро Аграмунту.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, в пятницу Аграмунт не написал заявление об отставке, не появился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного обещанного ранее заявления.

"Бюро Ассамблеи абсолютным большинством голосов выразило ему недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ", - написал Арьев.

Как отметил глава украинской делегации, от полномочий Аграмунта осталась одно название.

Он также добавил, что в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента с должности.

"За 50 лет не было нужды. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру", - написал Арьев.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился уйти с должности.

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