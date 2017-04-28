Бюро ПАРЄ висловило недовіру скандальному президенту Аграмунту

П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:06

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи абсолютною більшістю голосів висловило недовіру президенту Асамблеї Педро Аграмунту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

За його словами, у п’ятницю Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше.

"Бюро Асамблеї щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і та проводити іншу активність від імені ПАРЄ", - написав Ар’єв.

Як зазначив голова української делегації, від повноважень Аграмунта лишилася тільки назва.

Він також додав, що ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади.

"За 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру", - написав Ар’єв.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Після гострих дискусій та тиску на Аграмунта з боку депутатів ПАРЄ, зокрема, української делегації, Аграмунт погодився залишити посаду.