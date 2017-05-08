Окончательные результаты выборов во Франции: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%

Понедельник, 08 мая 2017, 11:58

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 66,10% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней.

За Макрона проголосовали 20 753 798 избирателей. Кандидат от ультраправых Марин Ле Пен набрала 33,90% голосов французских избирателей. За нее проголосовали 10 644 118 французов.

Воздержались от голосования 25,44% зарегистрированных во Франции избирателей. В абсолютных цифрах это более 12 млн человек и это больше, чем проголосовало за Ле Пен.

Также сообщается, что 2,96% бюллетеней были признаны недействительными (чуть больше 1 млн.), и 8,51% бюллетеней оказались пустыми (3 млн). Это рекордный показатель для французских выборов.

Официально результаты президентских выборов объявят только в среду, 10 мая, в 17:30 по местному времени.