Найти
АКТУАЛЬНО

Окончательные результаты выборов во Франции: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%

Победа Макрона во Франции: реакция мировых лидеров

Лидеры ЕС приветствуют победу Макрона: французы выбрали европейское будущее

Макрон выиграл выборы президента Франции, набрав 66,06% голосов

Порошенко: Макрон станет союзником Украины в Нормандском формате

Марин Ле Пен признала поражение на выборах, Олланд уже поздравил Макрона




Окончательные результаты выборов во Франции: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%

Понедельник, 08 мая 2017, 11:58
Версия для печати Комментарии

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 66,10% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней.

За Макрона проголосовали 20 753 798 избирателей. Кандидат от ультраправых Марин Ле Пен набрала 33,90% голосов французских избирателей. За нее проголосовали 10 644 118 французов.

Воздержались от голосования 25,44% зарегистрированных во Франции избирателей. В абсолютных цифрах это более 12 млн человек и это больше, чем проголосовало за Ле Пен.

Также сообщается, что 2,96% бюллетеней были признаны недействительными (чуть больше 1 млн.), и 8,51% бюллетеней оказались пустыми (3 млн). Это рекордный показатель для французских выборов.

Официально результаты президентских выборов объявят только в среду, 10 мая, в 17:30 по местному времени.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:58
Окончательные результаты выборов во Франции: Макрон - 66,10%, Ле Пен – 33,90%
11:26
Победа Макрона во Франции: реакция мировых лидеров
11:02
Партия Меркель выиграла местные выборы на севере Германии
10:24
Ле Пен объявила о "глубокой трансформации" "Национального фронта"
10:11
Лидеры ЕС приветствуют победу Макрона: французы выбрали европейское будущее
09:46
Латвия зафиксировала четыре военных корабля РФ у своих границ
07:49
Макрон после победы на выборах: Я буду защищать Европу
07:01
Макрон выиграл выборы президента Франции, набрав 66,06% голосов
23:34
Порошенко: Макрон станет союзником Украины в Нормандском формате
22:00
Порошенко тоже поздравил Макрона с победой на выборах
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Штефан Денерт, Фонд им. Фридриха Эберта

Выборы без завершения: почему Макрону рано праздновать победу над Марин Ле Пен

Формулируя свою программу, Эммануэль Макрон внимательно следил за тем, чтобы не задеть ни правый, ни левый лагерь. Впрочем, союз с правыми грозит ему перевыборами. В то же время союз с социалистами возможен лишь в случае переформатирования партии.

Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды

За три дня до президента: как изменит Францию избрание нового лидера

С призывом поддержать Макрона к французам обратился даже футболист Зинадин Зидан. Макрона готовы поддержать немало избирателей из числа тех, кто в первом туре голосовал за его оппонентов. Но у лидера гонки есть серьезная проблема – противоречия в его предвыборной программе...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  