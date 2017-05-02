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Ле Пен уличили в плагиате целых отрывков из речи Фийон

Вторник, 02 мая 2017, 10:45
Версия для печати Комментарии

Французские СМИ уличили претендентку на кресло президента Франции Марин Ле Пен в плагиате целых отрывков из выступления бывшего кандидата в президенты Франсуа Фийона.

Об этом заявляют ряд французских изданий, в частности, BFM TV.

Сообщается, что французские телеканалы и радиостанции транслируют записи отрывков из речей, в которых дословно совпадают произнесенные части речей.

1 мая Ле Пен произнесла речь в городе Вильпент. В ней обнаружили отрывки, которые 15 апреля во своем выступлении в городе Ле-Пюи-ан-Веле провозглашал кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон.

В частности, дословно пересказан отрывок о роли Пиренеев и Альп, которые одновременно отделяют и соединяют Францию ​​с соседними регионами.

Также позаимствован целый абзац о величестве французского языка, который изучают во всем мире, а также французской культуры.

Еще один скопированный пассаж посвящен "двум тоталитарным идеологиям, которые господствуют в измученном мире", консьюмеризме и исламистской идеологии.

В интервью телеканалу LCI вице-президент партии "Национальный фронт" Луи Алио заявил, что выступление Ле Пен не является плагиатом, ведь политическая сила разделяет видение Фийона касательно французской нации.

Напомним, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещает в случае своей победы на президентских  выборах поднять вопрос о возвращении к национальной валюте франку.

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