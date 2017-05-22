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ЕС опубликовал решение по Украине и определил дату начала безвизовых поездок

Понедельник, 22 мая 2017, 11:33
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Официальный журнал Евросоюза в понедельник 22 мая обнародовал решение об отмене визовых требований для граждан Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Изменения в перечень стран, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС на период до 90 дней, опубликованы в отдельном выпуске Официального журнала – несмотря на то, что в понедельник это издание по графику не должно выходить.

Согласно ему, безвизовые поездки граждан Украины в ЕС должны начаться через 20 дней после официальной публикации.

Это означает, что в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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