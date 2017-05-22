ЕС пришлось нарушить правила, чтобы украинский безвиз заработал 11 июня

Понедельник, 22 мая 2017, 12:04

Европейским структурам пришлось нарушить официально установленные правила публикации законодательных актов, чтобы выполнить обещание о дате старта безвизового режима.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, в понедельник Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Подготовка этой публикации столкнулась с проблемами.

Дело в том, что Официальный журнал (ОЖ) ЕС – электронное издание, которое публикует все законодательные акты перед вступлением их в силу, – не выходит по понедельникам. В правилах работы ОЖ указано, что он публикует законодательные акты "со вторника по субботу".

Однако в случае отсрочки публикации хотя бы на один день украинский безвиз не мог бы вступить в силу 11 июня – а именно эту дату сообщили украинским партнерам. Поэтому для украинского решения сделали исключение, чтобы соблюсти политические обещания.

Украинское решение – единственное, содержащееся во внеочередном выпуске ОЖ.

Таким образом, в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".