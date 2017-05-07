Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции - СМИ

Воскресенье, 07 мая 2017, 17:41

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон набирает более 60% голосов во втором туре выборов президента Франции.

Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF, ссылаясь на данные опросов, которые проводились в день голосования.

Во Франции обнародования экзит-полов возможно только после завершения воскресного голосования.

По предварительным данным, Макрон набрал от 62% до 64% голосов избирателей, а его соперница-кандидат от ультраправых Марин Ле Пен получила соответственно меньше 40% голосов.

Другое бельгийское издание Le Soir сообщает, что Макрон набрал более 60% голосов по подсчетам четырех различных институтов, проводивших опросы в воскресенье.

Издание также отмечает, что количество пустых и испорченных бюллетеней может быть значительным.

Ранее сообщалось, что Макрон набрал большинство голосов во втором туре выборов президента по результатам голосования в заморских территориях, которое состоялось в субботу.