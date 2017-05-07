Выборы президента Франции: явка составила 28,2% по состоянию на 12:00

Воскресенье, 07 мая 2017, 13:14

Во Франции на участки для голосования во втором туре выборов президента по состоянию на 12:00 пришли 28,23% избирателей.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции в Twitter.

Сегодняшняя явка избирателей несколько ниже по сравнению с президентскими выборами в 2012 году и почти на 6% ниже, чем на выборах 2007 года.

Election #Presidentielle2017 28,23 %: taux de participation à 12h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (30,66 % en 2012 et 34,11 % en 2007) pic.twitter.com/hNXPJjMMy2 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 7 травня 2017 р.

Во время первого тура выборов президента явка на 12:00 составляла 28,54% избирателей.

Напомним, во Франции в воскресенье проходит второй тур выборов президента страны. На пост главы государства претендуют лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Кандидаты уже проголосовали сегодня утром и отправились в Париж, где будут ждать объявления результатов.