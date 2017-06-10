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Эрдоган призвал полностью снять блокаду Катара

Суббота, 10 июня 2017, 17:50
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган призвал арабские государства полностью снять блокаду Катара.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Я обращаюсь к лидерам и гражданам государств Персидского залива - в этой борьбе не будет победителя, клевета нас никуда не приведет". - заявил он.

Комментируя критику в адрес Турции за обеспечение поставок продовольствия и военной поддержки Катара, Эрдоган сказал: "Наши друзья в Персидском заливе ни были обеспокоены базой США в Катаре, но почему они обеспокоены турецкой базой?"

Он также еще раз подтвердил неизменную поддержку Турции касательно Катара.

Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль также призвал снять блокаду Катара соседними государствами.

Как известно, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.

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