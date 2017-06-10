Ердоган закликав повністю зняти блокаду Катару

Субота, 10 червня 2017, 17:50

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган закликав арабські держави повністю зняти блокаду Катару.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Я звертаюся до лідерів і громадян держав Перської затоки - в цій боротьбі не буде переможця, наклепи нас нікуди не приведуть". - заявив він.

Коментуючи критику на адресу Туреччини за забезпечення постачання продовольства та військової підтримки Катару, Ердоган сказав: "Наші друзі в Перській затоці не були занепокоєні базою США в Катарі, але чому вони занепокоєні через турецьку базу?"

Він також ще раз підтвердив незмінну підтримку Туреччини щодо Катару.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель також закликав зняти блокаду Катару сусідніми державами.

Як відомо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.