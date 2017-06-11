Іран відправив до заблокованого Катару п'ять літаків з продуктами харчування

Неділя, 11 червня 2017, 14:33

фото

Національний авіаперевізник Ірану Iran Air заявив про п'ять відправлених до Катару літаків з продуктами харчування, включаючи фрукти і овоч.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Представник Iran Air заявив, що кожне повітряне судно перевозить близько 90 тонн вантажу, і сьогодні буде відправлений ще один літак.

Також повідомляється, що три вантажних кораблі з 350 тоннами продуктів сьогодні залишили іранський порт і прямують до Катару.

Імпорт продовольства до Катару був призупинений після того, як Саудівська Аравія винесла постанову про закриття сухопутного кордону.

Нагадаємо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Видання The Financial Times повідомило, що Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Виплати нібито призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.