Безвизом с ЕС воспользовались уже более 2500 украинцев

Понедельник, 12 июня 2017, 19:15

Безвизовым режимом со странами Европейского союза по состоянию на 18:00 понедельника, 12 июня, воспользовались более 2500 граждан Украины.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Начиная с полуночи воскресенья, 11 июня, до 18:00 понедельника, 12 июня, границу с ЕС без виз пересекли 2 тысячи 555 граждан Украины. В общем 20 тысяч 411 граждан въехали в ЕС по биометрическим паспортам.

"Четырех человек не пропустили, поскольку в ходе проверки было обнаружено, что они нарушили сроки пребывания в странах ЕС", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".