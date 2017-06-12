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В ЕС ожидают, что Соглашение об ассоциации заработает в полном объеме 1 сентября

Понедельник, 12 июня 2017, 12:53
Версия для печати Комментарии

В Европейском Союзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Процесс ратификации Соглашения практически завершен. Его ратифицировали все 28 стран ЕС. С 1 сентября соглашение выйдет на стадию своей реализации", - сказал Мингарелли.

Как известно, король Нидерландов подписал закон, принятый парламентом, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

После этого ратификационные грамоты присылают в Брюссель.

Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля.

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