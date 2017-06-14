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В Нидерландах опубликовали закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Среда, 14 июня 2017, 12:16
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Подписанный королем Нидерландов закон, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, уже опубликован на сайте правительства Нидерландов.

Об этом сообщается на сайте Officielebekendmakingen.nl.

Закон о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной вступит в силу на следующий день после даты его официального опубликования, то есть 15 июня.

Как известно, накануне в Министерстве юстиции Нидерландов подписали закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

После публикации в Нидерландах ратификационные грамоты будут переданы в Брюссель. После формального решения Совета ЕС Соглашение об ассоциации вступит в силу.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля.

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

1 июня король Нидерландов подписал принятый парламентом закон, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 8 июня истек срок подачи возможной апелляции.

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