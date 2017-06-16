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В ЕС за год задержали более тысячи джихадистов - отчет Европола

Пятница, 16 июня 2017, 18:33
Версия для печати Комментарии

Количество лиц, задержанных по подозрению в исламистском терроризме в Европейском союзе, увеличивается третий год подряд.

Об этом говорится в отчете Европола.

По официальным данным, в прошлом году были арестованы 1002 джихадистаы, подозреваемых в терроризме. В 2015 году этот показатель составлял 687 человек, и 395 в 2014 году.

В отчете также сообщается, что в 2016 году всего было 142 "неудачных, сорванных и осуществленных атаки" в восьми странах ЕС, более половины из них (76) зафиксированы в Великобритании.

В результате атак погибли 142 человек и и 379 получили ранения. Нападения с наибольшим количеством жертв были осуществлены джихадистами.

Среди арестованных, каждый четвертый подозреваемый - женщина. Кроме того, треть задержанных моложе 25 лет.

В 40% случаев террористы использовали взрывчатку.

В то же время, количество нападений, совершенных джихадистами, уменьшилась с 17 в 2015 году до 13 в 2016 году. Шесть из них были связаны с группировкой "Исламское государство".

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