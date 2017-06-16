В ЕС за год задержали более тысячи джихадистов - отчет Европола

Количество лиц, задержанных по подозрению в исламистском терроризме в Европейском союзе, увеличивается третий год подряд.
Об этом говорится в отчете Европола.
По официальным данным, в прошлом году были арестованы 1002 джихадистаы, подозреваемых в терроризме. В 2015 году этот показатель составлял 687 человек, и 395 в 2014 году.
В отчете также сообщается, что в 2016 году всего было 142 "неудачных, сорванных и осуществленных атаки" в восьми странах ЕС, более половины из них (76) зафиксированы в Великобритании.
В результате атак погибли 142 человек и и 379 получили ранения. Нападения с наибольшим количеством жертв были осуществлены джихадистами.
Среди арестованных, каждый четвертый подозреваемый - женщина. Кроме того, треть задержанных моложе 25 лет.
В 40% случаев террористы использовали взрывчатку.
В то же время, количество нападений, совершенных джихадистами, уменьшилась с 17 в 2015 году до 13 в 2016 году. Шесть из них были связаны с группировкой "Исламское государство".