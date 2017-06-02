Комітет ПАРЄ прийняв проект резолюції з можливістю імпічменту Аграмунта

П'ятниця, 02 червня 2017, 13:08

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президенту організації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

Резолюція також передбачає можливість імпічменту віце-президенту ПАРЄ, а також головам комітетів і заступникам. Голосування в Асамблеї за документ відбудеться 27 червня.

"Дуже важливий крок для виходу з кризи, в яку ПАРЄ завів президент Педро Аграмунт своєю безвідповідальною поведінкою", - написав Ар’єв.

Нагадаємо, в квітні, після поїздки Аграмунта до Сирії у складі делегації російських парламентарів, вже було домовлено про відставку президента ПАРЄ (детальніше про це – в статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки").

Однак зрештою домовленість не було дотримано. Голова асамблеї не оголосив про дату своєї відставки, а лише висловив готовність піти з посади, а 29 травня – приїхав до Праги для головування на засіданні Бюро ПАРЄ.

Пізніше стало відомо, що керівництво ПАРЄ досягло нової домовленості з Аграмунтом щодо умов його подальшої роботи на чолі асамблеї.