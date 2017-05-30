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Аграмунт нарушил договоренность об отставке с должности президента ПАСЕ

Вторник, 30 мая 2017, 09:48
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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не подал в отставку с должности президента ПАСЕ, несмотря на предварительную договоренность с политическими группами ассамблеи.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Аграмунт присутствовал на заседании Бюро ПАСЕ, которое состоялось в Праге в понедельник вечером, и ушел оттуда, как только было принято решение о назначении следователей для расследования коррупции в ПАСЕ.

Он также написал твит на личной странице о том, что "рад их назначению".

Напомним, что именно в адрес Аграмунта звучат обвинения в причастности к коррупции в ПАСЕ (Подробнее об этом – в статье Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы).

Один из участников заседания Бюро ПАСЕ, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в комментарии "Европейской правде", что в понедельник вечером "Бюро повторно проголосовало за недоверие Аграмунту".

Арьев подчеркнул, что украинская делегация будет настаивать на отставке президента ассамблеи.

"Со стороны украинской делегации не будет толерантности к попыткам Аграмунта делать вид что ничего не произошло и далее председательствовать на мероприятиях ПАСЕ. Доверия к нему нет. В пятницу в Париже Регламентный комитет будет рассматривать внесение изменений процедур ПАСЕ по вопросу импичмента и выражения недоверия избранным должностным лицам Ассамблеи", - пояснил он.

Как известно, скандал с требованиями об отставке президента ПАСЕ начался после его поездки в Сирию в составе делегации российских парламентариев. Подробнее об этом – в статье "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки"

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