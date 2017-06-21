Украина и США подпишут соглашения об оборонных закупках и военно-техническое сотрудничестве

Среда, 21 июня 2017, 20:19

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.

"За 36 часов состоялись встречи с ключевыми игроками новой американской администрации президента Трампа. Была очень долгий разговор с президентом, где отметили две важные вещи: поддержка Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, поддержка в противодействии российской агрессии", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что намечены конкретные планы, которые предусматривают сохранение и усиление санкционного режима США против РФ до полного выполнения Минских соглашений.

"Кроме того, во время переговоров в Пентагоне была достигнута договоренность о том, что Украину посетят несколько ключевых членов новой администрации, несколько министров, и будут подписаны очень важные соглашения, в том число по оборонному сотрудничеству, включаясоглашение об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве", - сказал президент.