Аграмунт грозит ПАСЕ судом за попытки лишить его должности

Среда, 28 июня 2017, 11:54

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт изучает возможность обжаловать в суде решение ПАСЕ, которое открыло путь к его отставке, и уже начал предпринимать шаги для этого.

Об этом говорится в статье "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ", опубликованной на сайте "Европейской правды".

Российское государственная агентство ТАСС распространило комментарий "официального представителя" действующего президента ПАСЕ, предоставленный агентству. В нем политик обвинил в своих проблемах "русофобов и скандинавов" и заявил, что хотел бы обжаловать решение ПАСЕ.

"Изменение регламента, одобренное Ассамблеей, является атакой на правовое государство", - сказал представитель главы ПАСЕ. По его словам, теперь этот орган "потеряет весь свой кредит доверия и разделит государства Совета Европы". Он также уточнил, что "адвокаты Аграмунта изучают вопрос" возможного обжалования резолюции.

Сейчас остается непонятным, в какой суд Аграмунт намерен обратиться.

Известно также, что он решил обжаловать решение группы Европейской народной партии. Как сообщалось ранее, в понедельник группа ЕНП одобрила решение о недоверии Аграмунт.у Действующий президент ПАСЕ считает это решение недействительным и официально сообщил об этом собственной группе.

В продолжение этого спора Европейская народная партия исключила Аграмунта из своей группы в ПАСЕ.