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Вибори у Британії: правляча партія офіційно втратила більшість в парламенті

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Вибори у Британії: правляча партія офіційно втратила більшість в парламенті

П'ятниця, 09 червня 2017, 08:20
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Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.

Згідно з останніми даними, після оголошення 635 з 650 місць, консерватори отримують 308 депутатських місць (станом на 8.20 ранку за київським часом), втративши 11.

На 28 мандатів збільшується фракція лейбористів – до 259.

Ліберальні демократи –  отримують наразі 12 мандатів, що на 5 більше, ніж зараз.

Шотландська національна партія втрачає 21 депутатське місце та отримує 34 мандати.

Натомість UKIP (Партія незалежності Великої Британії) – ключовий натхненних референдуму про вихід зі складу ЄС, наразі втрачає свого єдиного представника у парламенті.

Зазначимо, що так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках). 

У такому випадку є два варіанти розвитку подій.

Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.

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