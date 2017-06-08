В Британии стартуют внеочередные парламентские выборы

В Великобритании 8 июня проходят внеочередные парламентские выборы в палату общин, на них будет избран 57-й парламент страны.
Предложение о проведении выборов еще 18 апреля подала британский премьер Тереза Мэй. Законопроект поддержали 522 депутата, против проголосовали только 13 депутатов.
По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.
На время объявления проведения досрочных выборов в апреле, средний показатель поддержки консерваторов составлял более 40%, тогда как их главные конкуренты, лейбористы, имели поддержку чуть более 20% британцев.
По всем раскладам, после провала на минувших выборах в парламент лейбористы еще долго не должны были серьезно влиять на британскую политику. Однако, не в последнюю очередь из-за террористической атаки в Манчестере, лейбористы смогли стремительно нарастить свои показатели.
Так, согласно недавнему опросу YouGov, главные соперники тори лейбористы могут рассчитывать на 38% голосов избирателей и 269 мест соответственно, в то время как консерваторы могут рассчитывать на 42% голосов избирателей и получить 302 места в 650-местном парламенте.
Сейчас консерваторы имеют большинство в парламенте (330 мест). Однако после 8 июня у консерваторов может оказаться даже меньше мандатов, чем было до выборов.