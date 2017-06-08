В Британии стартуют внеочередные парламентские выборы

Четверг, 08 июня 2017, 07:34

В Великобритании 8 июня проходят внеочередные парламентские выборы в палату общин, на них будет избран 57-й парламент страны.

Предложение о проведении выборов еще 18 апреля подала британский премьер Тереза ​​Мэй. Законопроект поддержали 522 депутата, против проголосовали только 13 депутатов.

По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена ​​тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.

На время объявления проведения досрочных выборов в апреле, средний показатель поддержки консерваторов составлял более 40%, тогда как их главные конкуренты, лейбористы, имели поддержку чуть более 20% британцев.

По всем раскладам, после провала на минувших выборах в парламент лейбористы еще долго не должны были серьезно влиять на британскую политику. Однако, не в последнюю очередь из-за террористической атаки в Манчестере, лейбористы смогли стремительно нарастить свои показатели.

Так, согласно недавнему опросу YouGov, главные соперники тори лейбористы могут рассчитывать на 38% голосов избирателей и 269 мест соответственно, в то время как консерваторы могут рассчитывать на 42% голосов избирателей и получить 302 места в 650-местном парламенте.

Сейчас консерваторы имеют большинство в парламенте (330 мест). Однако после 8 июня у консерваторов может оказаться даже меньше мандатов, чем было до выборов.