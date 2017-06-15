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Соглашение об ассоциации: Нидерланды передали в Брюссель ратификационную грамоту



Совет ЕС одобрит Соглашение об ассоциации до 12 июля - журналист

Четверг, 15 июня 2017, 14:59
Версия для печати Комментарии

Совет Европейского Союза одобрит Соглашение об ассоциации Украина-ЕС до 12 июля.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Закон о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной был опубликован вчера и вступает в силу сегодня. Теперь Совет ЕС утвердит Соглашение перед проведением саммита Украина-ЕС 12 июля", - написал журналист. 

Напомним, в четверг, 15 июня, Нидерланды полностью завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и передали ратификационную грамоту в Брюссель.

В Европейском Союзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

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