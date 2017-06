Совет ЕС одобрит Соглашение об ассоциации до 12 июля - журналист

Совет Европейского Союза одобрит Соглашение об ассоциации Украина-ЕС до 12 июля.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Закон о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной был опубликован вчера и вступает в силу сегодня. Теперь Совет ЕС утвердит Соглашение перед проведением саммита Украина-ЕС 12 июля", - написал журналист.

Dutch ratification of #Ukraine AA was published yday & enters into force 2day. now council will adopt it ahead of EU-Ukr summit on 12 July