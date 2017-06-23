Катарский кризис: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выдвинули свои требования

Пятница, 23 июня 2017, 08:08

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, чем спровоцировали глубокий кризис в Персидском заливе, выдвинули свои требования Катару.

Копия списка требований, состоящего из 13 пунктов, попала в распоряжение агентства Associated Press.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыв все дипломатические должности, и выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии. В то же время Катару позволяют продолжать торговлю с Ираном.

Катар должен отказаться от выдачи гражданства подданным этих четырех стран, а также депортировать всех бывших граждан Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна. Натурализацию Катаром своих граждан арабские страны считают вмешательством во внутренние дела.

От Катара потребовали выдачи всех лиц, разыскиваемых в этих странах по подозрению в терроризме, и предоставления детальной информации о финансировании Катаром оппозиционных политиков за рубежом. Катар должен разорвать все связи с организациями "Братья-мусульмане", "Хизбаллой", "Аль-Каидой" и "Исламской государством".

Катар должен также закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Кроме того, прекратить финансирование ряда других изданий.

Арабские страны требуют от Дохи компенсацию, однако ее точная сумма в документе не указана.

Для выполнения всех требований страны предоставили Катару 10 дней.

Ранее власти Катара подчеркивали, что не будут вести какие-либо переговоры со своими соседями, пока они не снимут блокаду.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Бахрейн и ряд других стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке вооруженных групп и Ирана, Катар обвинения неоднократно отклонял.