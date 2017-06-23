Найти
АКТУАЛЬНО

Конгресс США собирается предоставить военную помощь Украине

Катарский кризис: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выдвинули свои требования

Лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против России

Президент Литвы: санкции против РФ должны быть усилены и расширены

Лидерам ЕС нет нужды обсуждать санкции против России - Рютте

Сейм Польши принял закон о сносе памятников, прославляющих коммунизм



Катарский кризис: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выдвинули свои требования

Пятница, 23 июня 2017, 08:08
Версия для печати Комментарии

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, чем спровоцировали глубокий кризис в Персидском заливе, выдвинули свои требования Катару.

Копия списка требований, состоящего из 13 пунктов, попала в распоряжение агентства Associated Press.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыв все дипломатические должности, и выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии. В то же время Катару позволяют продолжать торговлю с Ираном.

Катар должен отказаться от выдачи гражданства подданным этих четырех стран, а также депортировать всех бывших граждан Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна. Натурализацию Катаром своих граждан арабские страны считают вмешательством во внутренние дела.

От Катара потребовали выдачи всех лиц, разыскиваемых в этих странах по подозрению в терроризме, и предоставления детальной информации о финансировании Катаром оппозиционных политиков за рубежом. Катар должен разорвать все связи с организациями "Братья-мусульмане", "Хизбаллой", "Аль-Каидой" и "Исламской государством".

Катар должен также закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Кроме того, прекратить финансирование ряда других изданий.

Арабские страны требуют от Дохи компенсацию, однако ее точная сумма в документе не указана.

Для выполнения всех требований страны предоставили Катару 10 дней.

Ранее власти Катара подчеркивали, что не будут вести какие-либо переговоры со своими соседями, пока они не снимут блокаду.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Бахрейн и ряд других стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке вооруженных групп и Ирана, Катар обвинения неоднократно отклонял.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:20
Мэй обещает, что граждане ЕС могут остаться в Великобритании после Brexit
08:48
Президент Чехии поддерживает референдум за выход из ЕС, но сам проголосует против
08:20
Конгресс США собирается предоставить военную помощь Украине
08:08
Катарский кризис: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выдвинули свои требования
21:23
Лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против России
20:43
Немецкий лоукостер Eurowings намерен начать работу в Украине в 2018 году
20:16
В ФРГ приняли изменения в Конституцию о финансировании партий из-за радикалов
19:58
Канадский снайпер убил боевика ИГИЛ в Ираке с рекордного расстояния в 3,5 км
19:29
Президент Литвы: санкции против РФ должны быть усилены и расширены
19:02
Туск: ЕС продлит санкции против РФ после отчета Меркель и Макрона
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юлия Хорт, Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Гарантии вкладчикам банков: добрые намерения и подводные камни

На рассмотрение Рады предложены три инициативы, кардинально меняющие систему гарантирования банковских вкладов. Несмотря на декларирование европейских принципов, их внедрение позволит регулятору менять правления банков просто из-за собственного плохого настроения (укр.)

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США

Два бизнесмена, решившие стать политиками; два политика, имеющие проблемы из-за России. В конце концов, даже проблемы они порой решают схожим образом: чтобы не продавать бизнес-империю после избрания на высший пост, и Порошенко, и Трамп использовали механизм "слепого траста"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  